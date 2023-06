Ronaldo blijft in Saudi-Arabië: "Deze competitie kan over 5 jaar bij de beste 5 ter wereld horen"

Cristiano Ronaldo was goed voor 14 goals in 16 wedstrijden in zijn eerste seizoen in Saudi-Arabië, maar toch bleef de Portugees met lege handen achter met Al-Nassr. De club uit Riyad eindigde tweede achter kampioen Al-Ittihad.

"Mijn verwachtingen waren een beetje anders", zei Ronaldo in een interview met de Saudische Pro League. "Ik had verwacht dit jaar iets te winnen, maar dat hebben we niet gedaan. Maar volgend jaar heb ik er alle vertrouwen in dat het beter zal gaan."

Volgend jaar? Inderdaad, Ronaldo bevestigde dat hij ook volgend seizoen bij Al-Nassr blijft. Hij tekende begin 2023 een contract voor 2,5 seizoenen. Een uitleenbeurt aan Newcastle United, dat in Saudische handen is en zich kwalificeerde voor de Champions League, is dus niet aan de orde.

"Ik ben hier gelukkig. Ik wil hier blijven en ik zal hier blijven", was Ronaldo stellig. "Als ze hier blijven voortwerken zoals ze bezig zijn, dan kan de Saudische competitie over 5 jaar een van de beste 5 ter wereld zijn."

De mogelijke komst van Lionel Messi en Karim Benzema zou de competitie alvast deugd doen. "Of het nu geweldige spelers zijn, jonge spelers of oude spelers... ze zijn welkom", zei Ronaldo. "De competitie zal verbeteren."

De Portugese superster moet wel nog wennen aan sommige gewoontes, zoals de late trainingen tijdens de ramadan. "In Europa trainen we meestal 's ochtends, terwijl we hier 's middags of 's avonds trainen, en tijdens de ramadan trainen we om 22 uur," merkte hij op.

"Het is vreemd, maar het hoort bij een ervaring, bij herinneringen. Ik hou van deze momenten omdat je ervan leert."