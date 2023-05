Geen titel voor Ronaldo in Saudi-Arabië na draw

Ronaldo greep eerder met Al-Nassr ook naast de beker en blijft in zijn eerste seizoen in Saudi-Arabië achter zonder prijs. Lokale media noemen de tweede plaats voor Ronaldo en co. "een zware slag voor het team uit Riyad" en spreken zelfs over een "persoonlijk falen" van de vijfvoudige Gouden Bal.



Cristiano Ronaldo ondertekende begin 2023 een contract voor 2,5 seizoenen bij Al-Nassr. Hij is er met een jaarsalaris van 200 miljoen euro de best betaalde voetballer ter wereld.