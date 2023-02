Ook boegbeeld Alex Morgan begrijpt er niets van: "Saudi-Arabië als sponsor WK-vrouwen? Bizar!"

Alex Morgan werd met de Verenigde Staten twee keer wereldkampioen en is een absoluut boegbeeld van het vrouwenvoetbal.

Dat de FIFA net als voor het mannentoernooi in Qatar opnieuw een deal heeft gesloten met Visit Saudi voor het WK bij de vrouwen in Nieuw-Zeeland en Australië, begrijpt ze niet.

"Dit is toch bizar. Je gaat als bond in zee met een partij uit een land waar ik niet eens word geaccepteerd. Hier begrijp ik niets van."



Morgan viel ook over het feit dat Saudi-Arabië niet eens een ranking heeft op de FIFA-ranglijst. Het geld van de sponsordeal was beter in vrouwenvoetbal in Saudi-Arabië gepompt, vindt Morgan.

"Ik hoop echt dat de FIFA alsnog het juiste doet. Ik bedoel, vrijwel iedereen heeft zich nu uitgesproken tégen de voorgestelde sponsoring omdat het moreel gezien gewoon écht nergens op slaat.”

Eerder had ook de Australische voetbalbond en de bond van Nieuw-Zeeland al verontwaardigd gereageerd (zie Lees ook).