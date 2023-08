Ook Aymeric Laporte, in 2018 nog de recordtransfer van City, trekt naar Saudi-Arabië

Het was al een tijdje duidelijk dat niet alleen uitgerangeerde vedetten hun heil zoeken in Saudi-Arabië. Met Aymeric Laporte gaat er opnieuw een voetballer in de fleur van zijn leven naar het Midden-Oosten.



De 29-jarige Laporte nam op de sociale media afscheid van de supporters van Manchester City, hij wordt binnenkort voorgesteld bij het Al Nassr waar ook Cristiano Ronaldo de kost verdient.



In 2018 betaalde City nog bijna 70 miljoen euro voor de centrale verdediger, wat toen een clubrecord was. Met de Engelse club won hij zowat alles wat er te winnen valt, waaronder afgelopen seizoen ook de Champions League.



Maar omdat coach Pep Guardiola steeds minder een beroep deed op zijn Franse Spanjaard begon Laporte stilaan naar andere oorden te lonken. Saudi-Arabië dus.