Nog niet vergeten: F1-rijder Pierre Gasly herdenkt verongelukte boezemvriend Anthoine Hubert in Spa

De GP van België gaat voor Pierre Gasly sinds 2019 gepaard met flinke emoties. Zijn boezemvriend Anthoine Hubert kwam er 4 jaar geleden om het leven tijdens een F2-race en sindsdien is er geen jaar voorbijgegaan zonder een klein herdenkingsmoment van Gasly.



Gisteravond heeft de Fransman net als de voorbije jaren een ruiker bloemen neergelegd langs het circuit om zijn betreurde vriend te gedenken. Voor het eerst had Gasly ook een "Run for Anthoine" georganiseerd, een looptochtje over het circuit als eerbetoon aan Hubert.

Ook de Nederlandse autocoureur Dilano van 't Hoff, die eerder deze maand om het leven kwam in Spa, werd tijdens de plechtigheid herdacht. "Het is altijd een zwaar moment, maar ik besef dat zulke dingen bij deze sport horen", sprak een geëmotioneerde Gasly.

Op Twitter postte Gasly nog een boodschap voor Hubert. "Ik mis je, Tonio", luidde het. "Ik wil iedereen bedanken die er vandaag bij was om Tonio en Dilano te herdenken. Dagen zoals vandaag maken me trots op onze sport."