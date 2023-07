18-jarige Nederlander komt om het leven bij zware crash op Spa-Francorchamps

De Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) is dit weekend het voorprogramma van de 24 Uur van Spa-Francorchamps.

In regenachtige omstandigheden liep het in de tweede race helemaal mis in de Raidillon-bocht. Dilano van 't Hoff ging van de baan en werd midden op het circuit gekatapulteerd. Daar werd de Nederlander in de flank gegrepen door een andere rijder.

De race werd meteen stilgelegd, maar voor de 18-jarige Nederlander kon geen hulp meer baten.

"MP Motorsport is diep bedroefd om te bevestigen dat onze rijder, Dilano van ‘t Hoff, is overleden na een crash", klinkt het bij de ploeg. "We zijn kapot door dit verlies van een van onze grootste Nederlandse talenten."

Ook F1-baas Stefano Domenicali reageerde op Twitter. "We zijn bedroefd om het overlijden van Dilano te vernemen", schrijft hij. "Hij stierf tijdens het najagen van zijn droom om de top van de autosport te bereiken. Samen met de hele autosportwereld zijn onze gedachten bij zijn familie en geliefden."

Bij de start van de 24 Uur van Spa-Francorchamps wordt alvast één minuut stilte in acht genomen.