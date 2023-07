Max Verstappen: "Het WK nog spannend maken? Ik zal een paar races niet meedoen"

Voor Max Verstappen is Spa-Francorchamps toch een beetje zijn achtertuin. Zowat elke F1-rijder beschouwt het Belgische circuit als een van de mooiste rondjes van de kalender en de Nederlander duwt bij dat thema zijn gaspedaal vol in.

"Dit is mijn favoriete circuit, altijd al geweest", onderstreept hij. "Gelukkig is het ook niet zo ver van huis."

"Ik heb hier als kind vaak op het kartcircuit gereden. Als je dan die auto's op het grote circuit ziet rijden... Als je hier dan zelf racet, is dat mooi. Ik kan er altijd van genieten."

Dit jaar is Verstappen outstanding. Is dit zijn beste versie? "Ik probeer elk jaar iets te verbeteren. Dat heeft meer met ervaring te maken dan met pure snelheid. Je maakt elk jaar dingen mee waar je uit leert."

Verstappen domineert, de spanning in de WK-strijd is helemaal weg. "Of ik het nog spannend kan maken? Door een paar races niet mee te doen", lacht de Nederlander.