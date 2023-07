Verstappen en Stroll kritisch na dodelijke crash in Spa: "Gevaarlijke bocht moet veranderd worden"

Het tragische ongeval met de Nederlandse piloot Dilano van 't Hoff in Spa-Francorchamps heeft heel wat reactie uitgelokt in de autosport. Volgens F1-wereldkampioen Max Verstappen had de race in Spa door de regen nooit herstart mogen worden. Collega Lance Stroll pleit dan weer voor een aanpassing van de "veel te gevaarlijke" Eau Rouge-bocht.

"We moeten de veiligheid vergroten"

Max Verstappen was zaterdag de beste in de sprintrace in Oostenrijk. Na de wedstrijd moest hij zijn zegje kwijt over het tragische ongeluk van zijn landgenoot Dilano van 't Hoff. De 18-jarige piloot liet zaterdag het leven bij een crash tijdens de 24 Uur van Spa-Francorchamps. "We moeten echt gaan kijken wat we kunnen verbeteren", sprak Verstappen. "Ik heb beelden van die race gezien. Het was heel nat, dus ze hadden die race niet moeten herstarten." "Je zag niks door die spray (opspattend water, red.). Jongens uit het achterveld gaan vol gas die bocht in, maar ze zien niks. Dus we zouden wat moeten doen om die spray te verminderen en in ieder geval de veiligheid te vergroten."

De talentvolle Van 't Hoff was amper 18 jaar oud.

"We zijn in 4 jaar twee jongeren verloren in die bocht"

De Canadese Formule 1-piloot Lance Stroll, zaterdag vierde in de sprintrace in Oostenrijk, trad Verstappen bij. Hij pleitte vooral voor een aanpassing van de beroemde Eau Rouge-bocht, die Van 't Hoff fataal werd.

"Daar moet echt naar gekeken worden, want die bocht is nu veel te gevaarlijk", zei Stroll. "Het is een tragische dag voor de autosport. Ik wil dat iedereen vandaag denkt aan wat daar is gebeurd."

