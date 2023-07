Cyriel Dessers zet buitenlandse trip voort bij Schotse cultclub Rangers: "Het waren hectische dagen"

Cyriel Dessers is nog maar 28 jaar, maar hij heeft al een uitgebreid lijstje met clubs op zijn cv staan: OH Leuven, Lokeren, NAC Breda, Utrecht, Heracles, Genk, Feyenoord, Cremonese en nu dus ook Rangers.



Dessers moest op zoek naar een nieuwe uitdaging, nadat hij met zijn Italiaanse club zakte naar de Serie B, ondanks 7 goals in 29 duels van hem.



"Ik ben erg opgelucht om hier eindelijk te zijn", zegt Dessers over zijn transfer naar de Schotse topclub. "Het waren een paar hectische en stressvolle dagen."

"De eerste contacten waren er al in mei. Toen had ik al mijn zinnen gezet op een transfer naar Rangers."

Dessers komt bij Rangers onder meer Nicolas Raskin tegen, die in januari al de overstap maakte.