De ploeg vol (ex-)toppers die vanaf vandaag gratis op te halen is (met twee Belgen)

David De Gea (32, Manchester United)

Als Manchester United David De Gea zelf liet kiezen, tekende hij met veel plezier bij in Old Trafford. De Spaanse doelman ging akkoord met een stevige salarisverlaging en tekende het contract. Alleen lieten The Reds het na om dat ook te doen. De reden? Er moet nog wat van het loonbriefje. Dat om een nieuwe eerste doelman te bekostigen. Te nemen of te laten, lijkt het voor De Gea.

Juan Cuadrado (35, Juventus)

Op het WK in Brazilië surfte hij mee op de golf van een sprankelend Colombia. Juan Cuadrado, een flits op de rechterflank, bouwde sindsdien zijn carrière uit in Italië bij Fiorentina en Juventus, waar hij nog de CL-finale speelde in 2017. Na 8 jaar trekt hij de deur bij De Oude Dame dicht. Hij twijfelt over een langer verblijf in de laars van Europa.

Sergio Ramos (37, PSG)

Een gladiator die bij PSG toch wat zijn aura van onkwetsbaarheid verloor. Kon in Parijs, mede door blessures, niet wat hem in Madrid vier keer lukte: de Champions League winnen. Werd gelinkt aan een romantische terugkeer naar jeugdliefde Sevilla, maar volgens Spaanse media zou dat geen optie zijn.

Daley Blind (33, Bayern München)

Kiest Blind nu wel voor de Bosuil? Vorige winter toonde Antwerp concrete interesse in de Nederlandse international, maar die koos uiteindelijk toch voor Bayern München. Ondanks een landstitel speelde de verdediger amper 131 minuten in de Bundesliga. Ongetwijfeld bieden Mark van Bommel en Marc Overmars hem meer perspectief op speelminuten.

Jason Denayer (28, Shabab Al-Ahli)

Amper 8 maanden geleden was hij nog reserve voor het WK. Nu moet Jason Denayer - na amper 11 wedstrijden bij Shabab Al-Ahli - weer op zoek naar een nieuwe werkgever. De vorige keer toonde de Rode Duivel zich iets te veeleisend tegenover Europese clubs, zou dat nu opnieuw het geval zijn?

Radja Nainggolan (35, SPAL)

Wie durft er nog een gokje te wagen met Radja Nainggolan? De veelbesproken ex-Rode Duivel schoot na zijn afscheid bij Antwerp boezemvriend Daniele De Rossi te hulp in Italië. Alleen kreeg de trainer amper een week na de komst van Nainggolan al zijn ontslag bij SPAL. Ondanks veel geruchten bleef Il Ninja. Maar zonder de verhoopte impact te hebben: één goal, twee assists, zes matchen out én een degradatie op zijn CV.

Alex Oxlade-Chamberlain (29, Liverpool)

Nog altijd geen dertig jaar. Het eeuwige toptalent Alex Oxlade-Chamberlain, ooit voor 38 miljoen weggekocht bij Arsenal, verlaat Liverpool langs een achterdeur. Gaat wel met een straffe statistiek de geschiedenisboeken in: heeft met 39 matchen de langste ongeslagen reeks in de clubhistorie. Zoals vele andere spelers valt zijn naam nu in Saudi-Arabië.

Alejandro Pozuelo (31, Konyaspor)

Kent u Alejandro Pozuelo nog? De Spaanse virtuoos vertrok als een dief in de nacht naar het Canadese Toronto toen Racing Genk in volle titelstrijd zat. Daar ontpopte de middenvelder zich snel tot een sensatie - het leverde hem onder meer de titel van beste speler in de MLS op. Én een transfer naar het warmere Miami. Het afgelopen seizoen toonde Pozuelo zich nog vaak beslissend bij het Turkse Konyaspor.

Wilfried Zaha (30, Crystal Palace)

Enkele jaren geleden nog "een van de grootste talenten die Manchester United liet gaan", vandaag zonder contract. Wilfried Zaha toverde bijna een decennium in de Premier League bij Crystal Palace. Uit de middenmoot kon hij de Londense ploeg nooit krijgen. Hij kocht recent Croyden Athletic – een ploeg op het 9e niveau in Engeland – samen met vriend en rapper Stormzy. Wordt hij fulltime voorzitter?

Adama Traoré (27, Wolves)

Door zijn glimmende spieren en snelheid ooit een ware sensatie in de Premier League. Het leverde hem zelfs een (tijdelijke) transfer naar Barcelona op. Daar kon Traoré nooit echt zijn draai vinden, ook zijn terugkeer bij Wolves verliep moeizaam (2 goals en evenveel assists dit seizoen). Wordt nu nadrukkelijk gelinkt aan AC Milan.

Mariano Díaz (29, Real Madrid)

Kan samen met Eden Hazard in het lijstje floptransfer van Real Madrid. De Koninklijke betaalde in 2018 ruim 22 miljoen euro aan Lyon voor het voormalige jeugdproduct, maar Mariano toonde zich nooit een volwaardig alternatief voor Benzema. Kwam toch nog aan een degelijk aantal van 12 goals in 84 matchen.