Ook Firmino gaat overstag voor de oliedollars van Saudi-Arabië

Cristiano Ronaldo heeft de dans geopend, heel wat (gewezen) topvoetballers zijn in zog gevolgd.

Vannacht maakte Al Ahli de komst van Roberto Firmino bekend. Na 8 jaar Liverpool ruilt de Braziliaanse aanvaller de Premier League in voor de Saudische Pro League.

Firmino komt transfervrij over en zal bij Al Ahli Edouard Mendy tegen het lijf lopen. De Senegalese doelman heeft Chelsea verlaten.

Met Mendy en Firmino heeft Al Ahli, een promovendus in Saudi-Arabië, nu twee Champions League-winnaars in huis. Mendy won het kampioenenbal in 2021 met Chelsea, Firmino (Liverpool) in 2019.