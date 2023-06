Na Ronaldo en Benzema kiest ook Yves Vanderhaeghe voor een avontuur in Saudi-Arabië

Yves Vanderhaeghe bleef zowel als speler als als trainer rond de Vlaamse kerktoren cirkelen, maar nu slaat hij voor het eerst in zijn carrière zijn vleugels uit, naar Saudi-Arabië zowaar.



Iets meer dan een halfjaar zat Vanderhaeghe zonder club, maar nu blaast hij zijn carrière nieuw leven in bij Al Faisaly.



Die club heeft niet de grandeur van Al Nassr of Al Ittihad, de clubs van respectievelijk Cristiano Ronaldo en Karim Benzema. Zo kan het Al Majma'ah-stadion maar 7.000 toeschouwers een plaatsje geven.

Met Vanderhaeghe als coach hoopt Al Faisaly te promoveren naar de eerste divisie. Daar greep het afgelopen seizoen met een 5e plaats net naast.

Vanderhaeghe is zeker niet de eerste Belgische coach voor Al Faisaly. Ook Marc Brys en Stéphane Demol waren er al aan de slag.