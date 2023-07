Belgian Lion Hans Vanwijn gaat aan de slag bij Gravelines-Dunkerque

Vanwijn speelde eerder in het seizoen 2020-2021 voor Dijon. Nadien ging hij in Spanje aan de slag bij Zaragoza. Bij Nanterre mocht hij afgelopen seizoen na veel blessureleed vertrekken.

Bij zijn nieuwe club Gravelines-Dunkerque was in het verleden Serge Crevecoeur hoofdcoach. Ook de Belgen Mathias Desaever, Khalid Boukichou en Quentin Serron stonden er onder contract.

Vanwijn - Speler van het Jaar in België in 2019 en 2020 - vindt er zijn coach van bij Dijon, de Fransman Laurent Legname, terug.

"Ik ben heel blij om bij deze club te komen", zei Vanwijn bij zijn voorstelling. "De coach kent me goed en geeft me veel vertrouwen. Na een seizoen waarin ik bijna nooit honderd procent was, is dit een geweldige kans om mijn ware niveau te vinden."