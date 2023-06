Champions League-winnaar Bonn legt zijn lot in handen van Belgische coach Roel Moors

"Onze eerste taak is nu om samen met onze technische staf een competitief team samen te stellen waarin onze gepassioneerde fans zich kunnen identificeren”, zei Roel Moors.

Bonn heeft net een topseizoen achter de rug, waarin het net naast zijn allereerste Duitse titel greep, maar wel de Champions League won. Een topclub dus, niet alleen in Duitsland, maar ook op Europees vlak.

Vandaag weten we waar de toekomst van Moors ligt. De 44-jarige Belg heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij de Duitse topclub Bonn.

Enkele weken geleden raakte al bekend dat Roel Moors na 3 seizoenen afscheid zou nemen van Göttingen, na Bamberg de 2e Duitse club waar de voormalige coach van de Antwerp Giants aan de slag was.

Lionel Bosco als rechterhand

Moors krijgt in Bonn de moeilijke opdracht om in de voetsporen te treden van succescoach Tuomas IIsalo. De Fin stond 105 wedstrijden aan het roer bij Bonn en verloor slechts 20 keer.



Iisalo werd in 2 seizoenen bij Bonn telkens verkozen tot Coach van het Jaar in Duitsland, een eer die hem dit jaar ook te beurt viel in de Champions League. De Fin kiest nu zelf voor een nieuwe uitdaging.



Net als bij zijn vorige club Göttingen rekent Roel Moors ook in Bonn op een Belgische assistent. Voormalig Belgian Lion Lionel Bosco, dit seizoen ontslagen bij Luik, wordt de rechterhand van Moors.

"Toen Roel Moors mij vroeg, hoefde ik niet lang na te denken", zei Bosco. "Bonn is een Europees topteam met een geweldige basketbalcultuur.”