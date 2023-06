Olivier Foucart neemt het roer over van Roel Moors bij Duitse topclub Göttingen

Nadat Roel Moors aangekondigd had dat hij Göttingen zou verlaten, puilde de mailbox van de club uit met coaches die zich aanboden bij de club. De concurrentie was niet min dus en toch werd ervoor gekozen om Olivier Foucart te promoveren tot hoofdcoach.

"We wilden ons niet laten beïnvloeden door de persoonlijke relatie, maar Olivier heeft ons in een gesprek overtuigd", geeft Göttingen uitleg bij de aanstelling van de 38-jarige Foucart.

"Olivier is een heel goeie coach en had al veel verantwoordelijkheid onder Roel Moors. Hij heeft nog niet op dit niveau gewerkt als hoofdcoach, maar we hebben het volste vertrouwen in zijn kwaliteiten. Qua ideeën en filosofie zitten we op dezelfde golflengte."

"Ik ben heel dankbaar en vereerd dat ik deze kans krijg", reageert Foucart op de website van Göttingen. "Roel Moors heeft hier de voorbije 3 jaar een nieuwe cultuur geïnstalleerd. Ik wil doorgaan op dezelfde weg."

"Het wordt een grote uitdaging om zo'n succesvolle coach op te volgen. Ik wil Roel ook bedanken voor de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat hij mij gegeven heeft. Zonder hem had ik deze kans niet gekregen."



Göttingen eindigde dit seizoen knap 6e in de Duitse 1e klasse. In de 1e ronde van de play-offs verloor het team kansloos van grootmacht Bayern.

Waar de toekomst van Roel Moors ligt, is op dit moment nog niet bekend. In de Duitse media wordt zijn naam in verband gebracht met Champions League-winnaar Bonn, dat ook nog strijdt om de Duitse landstitel. Moors zou er Tuomas Iisalo kunnen opvolgen. De Finse coach zou Bonn inruilen voor Parijs.