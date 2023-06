Roel Moors over stap naar CL-winnaar Bonn: "Opent hopelijk deur voor meer Belgische coaches"

Na 3 succesvolle jaren bij Göttingen heeft Roel Moors een stap hogerop gezet. De Belgische coach neemt volgend seizoen het roer over bij Champions League-winnaar Bonn. "Het was toch wel een eer dat een club als Bonn bij mij terechtkomt", vertelt Moors aan Sporza.

Bonn wordt voor Roel Moors zijn 3e buitenlandse club, na Bamberg en Göttingen. De traditionele subtopper in Duitsland was de voorbije seizoenen de luis is de pels van topclubs Bayern en Alba Berlijn en greep onlangs nipt naast zijn allereerste landstitel. Eerder dit jaar had Bonn onder leiding van de Finse coach Tuomas IIsalo wel verrassend de Champions League gewonnen. Die uitschieter bleef niet onopgemerkt, waardoor Bonn zijn succescoach en heel wat spelers zag vertrekken. "Ik denk dat er zo goed als niets zal overblijven van de ploeg van dit seizoen", vertelt Roel Moors. "Een heel deel van de spelers gaan mee met de coach, wat ook niet onlogisch is na zo'n seizoen. Wanneer je als coach naar een nieuwe competitie gaat, is het normaal dat je wat houvast zoekt."

De mensen hier zijn ook wel realistisch. Ze beseffen dat het heel moeilijk wordt om weer mee te strijden voor de titel. Roel Moors

Er moet dus opnieuw vanaf nul gebouwd worden en daar zijn ze bij de Duitse vicekampioen al volop mee bezig. Dat de ploeg er volgend seizoen heel anders zal uitzien, beschouwt Moors als een voordeel. "Het was bijna onmogelijk geweest om met dezelfde kern dezelfde resultaten te behalen, zelfs als coach Iisalo gebleven was. Met een nieuwe kern is het iets makkelijker, dan wordt er toch wat minder naar gekeken." "Het positieve aan Bonn is dat het eigenlijk geen traditionele topclub is. Het is een subtopper die de laatste 2 jaar aan de top gekomen is. Bonn heeft een ongelooflijk jaar gehad, mede door het falen van Bayern en Alba." "De mensen hier zijn ook wel realistisch. Ze beseffen dat het heel moeilijk wordt om weer mee te strijden voor de titel, maar het is wel de ambitie om bovenin mee te draaien." (lees voort onder de foto)

Roel Moors

"Een eer als zo'n club bij jou terechtkomt"

Van subtopper Göttingen naar Champions League-winnaar Bonn is alweer een mooie stap hogerop in de trainerscarrière van Roel Moors, al benadrukt de Belgische coach dat hij het prima naar zijn zin had bij Göttingen. "Dat is een club waar alles supergoed geleid wordt. Naar Duitse normen hebben ze een relatief laag budget, maar organisatorisch en qua trainingsfaciliteiten staan ze op een heel hoog niveau", zegt Moors. "Ik was zeker niet uitgekeken op Göttingen, maar had wel de wens uitgesproken om met de club door te groeien. Daarvoor waren meer financiële middelen nodig en dat lag op dit moment moeilijk. Ik sprak ook met andere clubs, maar daarvoor wilde ik Göttingen niet verlaten. Bij Bonn klopte het plaatje wel volledig."

Bonn is een stuk dichter bij huis dan Göttingen. Dat heeft het laatste duwtje gegeven om voor die club te kiezen. Roel Moors

"Het is ook een eer wanneer zo'n club bij jou terechtkomt. Dat is toch een appreciatie voor mijn werk van de afgelopen jaren bij Göttingen, in moeilijkere omstandigheden." "Bonn is voor mij op veel gebieden een goeie stap. In de eerste plaats natuurlijk op sportief vlak, dat is het belangrijkste. Het wordt ook een hele uitdaging om opnieuw in die Champions League actief te zijn." Ook het familiale aspect heeft een rol gespeeld. "Bonn is toch een stuk dichter bij huis dan Göttingen. Het sportieve plaatje was de belangrijkste factor, maar dat Bonn ook voor de familie goed gelegen is, heeft het laatste duwtje gegeven om voor die club te kiezen", geeft Moors toe. (lees voort onder de tweet)

"Hopelijk opent dit deuren voor Belgische coaches"

Roel Moors moest voor zijn nieuwe job op zoek naar een andere assistent. Zijn vaste rechterhand in Göttingen, de Belg Olivier Foucart, maakte immers promotie en volgde Moors op als head coach. In Bonn wordt voormalig international Bosco de assistent van Moors. "Ik heb nog niet met Lionel samengewerkt als coach, maar ik ken zijn ingesteldheid wel van bij de nationale ploeg. Ik heb mensen nodig rond mij die heel ambitieus zijn, met heel veel werkethiek. Ik eis heel veel van mezelf, maar ook van mijn assistenten", zegt Moors. "Ik weet dat Lionel ook die houding heeft. Het is altijd positief wanneer je iemand hebt waarvan je weet dat je raakvlakken hebt."

Er beweegt iets in België, dat zie je ook aan de successen van de Belgian Cats. Dat is alleen maar positief.