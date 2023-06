Dario Gjergja blijft twee jaar langer bondscoach van de Belgian Lions

"Het belangrijkste idee is om door te gaan met het doorgeven van de fakkel van de ene generatie naar de volgende, terwijl we streven naar goede resultaten. De toekomst van het Belgische basketbal ziet er veelbelovend uit, met een goede mix van ervaren spelers en jong talent dat op de deur klopt. Laten we ons inspireren door het succes van onze Belgian Cats om onze vooruitgang voort te zetten."

Met zijn contractverlenging blijft Gjergja nog zeker aan tot het volgende Europees Kampioenschap in 2025. "Na een evaluatie en veel discussie vonden we dat de ervaring van een coach als Dario de beste optie was op korte termijn", geeft manager Jacques Stas tekst en uitleg.

We zullen er opnieuw naar streven om ons te kwalificeren voor het EK, terwijl we er ook voor zorgen dat we de jongere generatie introduceren.

Gjergja zelf blijft zoals altijd ambitieus. "Na een korte pauze om na te denken en te analyseren wat we de afgelopen jaren met de Belgian Lions hebben bereikt, ben ik trots om aan te kondigen dat er een overeenkomst is bereikt om ons avontuur samen voort te zetten tot het einde van het EK 2025", klinkt het.

"We zullen er opnieuw naar streven om ons te kwalificeren voor het EK, terwijl we er ook voor zorgen dat we de jongere generatie introduceren. Ik wil alle personen bedanken die de voorbije jaren zo hard hebben gewerkt aan het project van de Belgian Lions."

Gjergja krijgt bij de nationale ploeg twee nieuwe assistenten naast zich. Mechelen-coach Kristof Michiels en Limburg United-coach Raymond Westphalen volgen Fred Wilmot en Gaëlle Bouzin op.

De volgende wedstrijd voor de Belgian Lions is het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Turkije in augustus. België zal het in de groepsfase opnemen tegen Kroatië, Nederland en Zweden.