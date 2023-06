Van rivalen naar collega's: bondscoach Gjergja verwelkomt talentvolle Belgische coaches in staff van Lions

De sterke prestaties van de afgelopen jaren in de BNXT-League zijn ook de bondscoach niet ontgaan.

Raymond Westphalen heeft sinds vorig seizoen Limburg United onder zijn hoede als hoofdcoach. In zijn debuutseizoen leidde hij zijn team direct naar de bekerwinst, nota bene tegen het Oostende van Gjergja. Dit seizoen bereikten ze ook de halve finales van de competitie.

"Coach Gjergja benaderde me en vroeg of ik geïnteresseerd was in een samenwerking", vertelt hij over de plotse aanbieding bij de Belgian Lions. "Hij was onder de indruk van mijn werk."

Gewoon waanzinnig. Twee woorden die Westphalen gebruikt om deze kans te beschrijven. "Drie jaar geleden was ik nog assistent-trainer in de eerste klasse en coachte ik de jeugd in de tweede nationale."

"Deze uitdaging ga ik met volle overgave aan, 100% gesteund door mijn club."

Het wederzijds respect met de bondscoach is dan ook groot. "Ik hoop ook veel te leren van Dario, aangezien hij een meester in zijn vak is."