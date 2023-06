Oostende bevestigt: Sam Van Rossom keert volgend seizoen terug naar kustploeg om te basketballen

Van Rossom was 10 jaar aan de slag bij Valencia, hij speelde ook drie jaar bij Zaragoza in Spanje en twee jaar bij Pesaro in Italië. Met Valencia won de guard uit Gent de Spaanse landstitel en twee keer de Eurocup, de tweede belangrijkste Europese beker.



Voor hij naar het buitenland trok, speelde de voormalige Belgian Lion al drie seizoenen bij Oostende van 2005 tot 2008. In zijn laatste twee seizoenen won hij twee keer de titel en werd hij twee keer verkozen als Speler van het Jaar in België.



Oostende speelt vanavond om 20.30 uur de derde en beslissende wedstrijd van de BNXT-play-offs in eigen huis tegen ZZ Leiden. Wint Oostende, dan pakt het voor het eerst de BNXT-titel. In België won het zijn 12e titel op een rij.