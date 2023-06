Sam Van Rossom wuift Valencia uit na 10 jaar: staande ovatie en tranen na laatste match van seizoen

Van Rossom kwam zelf niet in actie, hij herstelt nog van een knieoperatie. Valencia verloor na de heen- ook de terugmatch in de kwartfinales van de Spaanse Liga tegen rivaal Barcelona. Gisteren werd het 64-87, maandag was het 84-74.



Na afloop nam Van Rossom op het parket afscheid van zijn ploegmaats. Hij omhelsde ze allemaal. Van het publiek in La Fonteta - goed voor 8.500 toeschouwers - kreeg hij een laatste staande ovatie.



Onze landgenoot hield het niet droog. Over enkele dagen plant Valencia nog een afscheidsgebeuren voor Van Rossom, off court.



Van Rossom groeide het voorbije decennium uit tot een publiekslieveling: niemand gaf meer assists in de clubgeschiedenis. Dat leverde een landstitel in 2017 en 2 EuroCups op.