Sam Van Rossom verlaat Valencia straks als clubicoon: "Heeft immens veel betekend hier"

Na een carrière van 15 jaar in het buitenland heeft Sam Van Rossom aangekondigd dat hij deze zomer terugkeert naar België. De spelverdeler ontpopte zich het voorbije decennium tot clubicoon van de Spaanse topper Valencia. "Hij is een van de beste 3 Belgische basketballers ooit en in Valencia wordt hij echt op handen gedragen", vertelt de Belg Pascal Meurs, professioneel basketbalcoach in Valencia.

Na 15 jaar in het buitenland is het welletjes geweest voor Sam Van Rossom, 36 intussen. De point guard verliet in 2008 Oostende en belandde 10 jaar geleden, na tussenstops bij Pesaro en Zaragoza, bij de Spaanse topclub Valencia. Met Valencia veroverde Van Rossom de Spaanse titel in 2017 en won hij 2x de EuroCup, na de EuroLeague de belangrijkste Europese clubcompetitie. Niemand gaf ooit meer assists bij Valencia, waar hij door de supporters verschillende keren verkozen werd tot speler met de meeste inzet. Maar binnenkort moeten de fans dus afscheid nemen van hun lieveling. In een interview met Het Laatste Nieuws vertelde Van Rossom deze week dat hij samen met zijn vrouw, voormalig Belgian Cat Jana Raman, terugkeert naar België. Dat Van Rossom gemist zal worden, staat volgens Pascal Meurs buiten kijf.

"Hij wordt hier echt op handen gedragen, Jana ook trouwens", weet Meurs. "Het zijn allebei heel open en sympathieke mensen, die voor iedereen tijd maken. Sam is in alle geledingen van de club bijzonder geliefd, van het bestuur tot en met de materiaalmeesters en de poetsvrouwen." Geliefd als mens en bewonderd als basketballer. "Wat hij in die 10 jaar als speler betekend heeft voor de club is echt immens", gaat Meurs voort. "Sam is de kapitein van de ploeg, de lijm van het team. Hij is degene die opstaat op moeilijke momenten." Van Rossoms laatste seizoen bij Valencia is er wel eentje in mineur, want de spelverdeler ligt al sinds november in de lappenmand met een knieblessure. "Dat Valencia een kwakkelseizoen heeft, wijt ik voor een groot deel aan de blessure van Sam", benadrukt Meurs het belang van Van Rossom. (lees voort onder de foto)

Sam Van Rossom in actie tegen Real Madrid.

"Valencia zal afscheid van clubicoon niet zomaar laten passeren"

Sam Van Rossom vervangen bij Valencia wordt geen gemakkelijke opdracht. "De laatste jaren hebben ze elk seizoen een nieuwe startende point guard aangetrokken, met het idee dat Sam toch al een jaartje ouder werd", vertelt Pascal Meurs. "Maar wat bleek jaar na jaar? Dat Sam toch steeds de beste point guard was. Op momenten dat het er echt om gaat, staat Sam op het veld en beslist hij welk systeem er gespeeld wordt. Hij was en is de belangrijkste speler van het team." "Of hij hier een clubicoon is? Absoluut! Ik kan me niet voorstellen dat ze zijn afscheid hier zomaar gaan laten passeren. Ze gaan zeker nog iets organiseren, het respect voor hem is enorm. En ik ben overtuigd dat zijn shirt uit roulatie genomen zal worden en een plekje krijgt in de nok van de nieuwe arena die gebouwd wordt."

Een icoon bij een buitenlandse topclub, maar toch relatief onbekend en onbemind in eigen land. Hoe kan dat? "Veel heeft te maken met het gebrek aan aandacht voor de Spaanse competitie en de EuroLeague in België", vindt Pascal Meurs. "Dat is jammer, want ik denk dat Sam Van Rossom een van de beste 3 spelers is die België ooit gehad heeft. Ik vind hem een van de meest onderschatte Belgische sportmannen over alle sporten heen. Wat hij betekend heeft voor Valencia is ongezien. Hij zal hier altijd een tweede thuis hebben."

Sam Van Rossom won met Valencia 2x de EuroCup.

"Met zijn ervaring kan Sam in België van goudwaarde zijn"

Sam Van Rossom keert nu terug naar België. Of dat nog om te spelen is, weet hij op dit moment nog niet, klinkt het in HLN. Maar dat een fitte Sam Van Rossom nog zijn plaats heeft in eender welke Belgische club lijdt geen twijfel, is Pascal Meurs overtuigd. "De ervaring die een speler als Sam brengt, is onbetaalbaar. Het volstaat om te kijken naar de invloed die hij had bij de laatste campagnes bij de nationale ploeg. Als je een jonge spelverdeler nog een jaartje kunt laten groeien onder de vleugels van Sam, dan is hij van goudwaarde."

