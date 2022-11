Knieoperatie houdt Sam Van Rossom enkele maanden aan de kant: "Een flinke klap"

De 36-jarige Sam Van Rossom speelt als sinds 2013 voor Valencia, waar hij vorige zomer nog een nieuw contract voor één jaar kreeg op voorwaarde dat hij niet langer zou uitkomen voor de nationale ploeg.

De Belg stemde met tegenzin in en was bezig aan een solide seizoen. In de EuroLeague, de sterkste clubcompetitie ter wereld na de NBA, was hij goed voor gemiddeld bijna 9 punten per wedstrijd. Deze week was hij tegen Real Madrid nog topschutter met 17 punten.

Maar een knieblessure gooit nu dus roet in het eten, want Valencia laat weten dat de spelverdeler onder het mes moet en enkele maanden out zal zijn. "Een harde klap", laat Van Rossom weten op sociale media.

"Volgende week word ik geopereerd. Ik ga hard werken om zo snel mogelijk weer op het veld te staan. Bedankt voor alle steun, dat waardeer ik enorm."