Topscorer Sam Van Rossom kan Valencia niet behoeden voor EuroLeague-verlies tegen Real

Op zijn 36e is Sam Van Rossom nog altijd van goudwaarde voor Valencia. Dat bewees de spelverdeler dinsdagavond andermaal in de EuroLeague.

In de Spaanse topper tegen Real Madrid begon Van Rossom in de basis. In bijna 26 minuten was de Belg goed voor 17 punten, waarvan 5 op 8 driepunters. Van Rossom deelde ook 3 assists uit en plukte 2 rebounds.

Ondanks de ijzersterke prestatie van onze landgenoot ging Valencia voor eigen publiek wel onderuit: 73-80. De bezoekers legden de basis voor hun overwinning vooral in het 1e quarter (19-31). Bij Real Madrid was de Bosniër Dzanan Musa onstopbaar. Met 28 punten loodste hij zijn team naar de zege.

Real Madrid kampeert na 9 wedstrijden op de 3e plaats in de EuroLeague, met 6 zeges en 3 nederlagen. Valencia staat op 12 met 4 overwinningen en 5 nederlagen.