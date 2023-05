Boston blijft in leven tegen Miami en droomt nog van grote NBA-finale

Nog nooit in de play-offgeschiedenis van de NBA kon een team een 3-0 rechtzetten over een best-of-7-reeks. Op 150 gelegenheden.



Voor Boston ziet het er wel weer veelbelovend uit: met vuurwerk in het eerste quarter (35-20) en basisspelers in vorm hield de finalist van vorig jaar zichzelf in leven.



"Het enige wat ons kan afstoppen, zijn wijzelf", klonk het zelfzeker bij Jaylen Brown, die zijn vuurkracht weer terugvond met 21 punten. Ook Jayson Tatum (21 ptn, 11 ass, 8 rbs), Marcus Smart (23 ptn) en Derrick White (24 ptn) waren basisspelers met meer dan 20 punten.



Het Celtic-collectief, dat zo dramatisch de eerste 2 thuismatchen verloor, lijkt er weer te staan. Brown: "Vanavond gaven we alles van de eerste tot de laatste minuut."



De bezoekers uit Miami waren niet opgewassen tegen de opdracht, ze moesten het spel ondergaan. Naar het beeld van hun leider Jimmy Butler, die zijn slechtste play-offcijfers liet noteren met amper 14 punten (5 rbs, 5 ass). Hij bracht het grootste deel van het laatste quarter dan ook op de bank door.



Duncan Robinson (18 ptn) was zo de aanvalsleider, gesteund door Bam Adebayo (16 ptn, 8 rbs). "We moeten harder spelen", gaf Butler aan. Hij wees erop dat het gebrek aan efficiëntie vooraan een impact had op hun wil om te verdedigen.