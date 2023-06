Officieel: Lionel Messi verlaat "Europese schijnwerpers" en kiest voor Inter Miami

De toekomst van Lionel Messi ligt vast. Hij keert niet terug naar het oude nest, maar kiest voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière over de oceaan.

"Ik wilde heel graag, ik was erg opgewonden om terug te kunnen keren", vertelt Messi over zijn keuze in de Spaanse kranten. "Maar na wat ik heb meegemaakt, de exit twee jaar geleden, wilde ik niet weer in dezelfde situatie zitten."

Niet langer afwachten wat Barça kon betekenen? Neen, dat wilde de Argentijnse superster niet meer. "Ik nam mijn toekomst zelf in handen", zegt hij.

"Ik heb gehoord dat ze spelers moesten verkopen of spelerssalarissen moesten verlagen voor mijn komst. Daar wilde ik niet verantwoordelijk voor zijn."



Dat hij niet wilde terugkeren, ontkracht hij met klem: "Ik ben al beschuldigd van veel dingen die niet klopten in mijn carrière. Dat was ik een beetje moe. Ik wilde het niet weer meemaken bij Barcelona."