Met dank aan Apple, toekomstige miljoenen en vleugje Spaans: waarom Messi voor Miami kiest

Messi naar Miami. Door de focus op Barça en Saudi-Arabië komt het voor velen als een verrassing, maar zó gek is het aanstaande huwelijk eigenlijk niet. Een blik op de financiële, familiale en sportieve drijfveren achter de move.

Financieel: Deals met Adidas en Apple

Harde cash tegenover een potentieel interessante investering. Uit de woestijn kwam voor Messi een aanbod dat niet te weigeren leek, ter waarde van 400 miljoen euro per jaar – het grootste contract uit de sportgeschiedenis. Zal het salaris van de Argentijn in Miami in dezelfde grootorde liggen? Allerminst. Om u een idee te geven: momenteel is de grootverdiener in de MLS de Zwitser Xherdan Shaqiri met een jaarloon van ongeveer 7,5 miljoen euro. Op Messi wacht een veelvoud, maar dus meteen niet de jackpot waar zijn vader Jorge in Saudi-Arabië op aasde.

Toch zullen slimme beleidsmakers van de MLS een aantrekkelijk plan opgesteld hebben voor Messi. Het gespecialiseerde The Athletic verzekert dat meerdere multinationals een cruciale rol speelden in het overtuigen van de Argentijn. Zo zou rechtenhouder Apple – zij streamen alle wedstrijden uit de MLS – bereid zijn om een deal van de abonnementsgelden door te storten aan Messi. Ook Adidas – al jarenlang een van de belangrijkste sponsors van de MLS én Messi – staat er naar verluidt voor open om de extra inkomsten te delen. Tot slot verwachten insiders dat Messi ook een stevig percentage van Miami – of een toekomstige club – in handen zal krijgen. Niemand minder dan David Beckham weet hoe lucratief zo'n deal kan zijn. De wereldster zag bij de transfer van Real naar LA Galaxy zijn salaris met 70% zakken, maar kon wel voor 23 miljoen euro de rechten van Inter Miami kopen. Door de boom van voetbal in de VS zijn die nu naar schatting 600 miljoen waard, de komst van Messi zal de koers richting het miljard stuwen.

Familiaal: Thuis weg van huis

Miami is Barcelona of Rosario niet, maar toch zal het als een thuis aanvoelen. Naast een zuiders klimaat heeft de wereldstad ook een zeer grote Spaanstalige gemeenschap. Niet onbelangrijk voor Messi, die onder meer door de taalbarrière nooit kon aarden in Parijs. Het mag bizar klinken, maar de Argentijn – niemand hoorde hem ooit vijf woorden Engels praten – blijft toch een beetje wereldvreemd op dat vlak. Vandaar dat bijvoorbeeld de Premier League eigenlijk nooit een optie was.

Bovendien bezit de wereldkampioen al luxueuze vakantiewoningen aan Sunny Isles Beach in Miami. Leuk extraatje: de Argentijnse voetbalbond wil zijn nieuwe trainingscentrum in The Magic City bouwen.

Mevrouw Messi met de drie zoontjes.

Ook zijn vrouw Antonella is trouwens verliefd op Miami. Volgens ingewijden was zij diegene die haar man een verhuis naar Saudi-Arabië sterk afraadde. Een vroege terugkeer naar Argentinië evenmin een optie door het vele geweld. Family first voor een familieman als Messi.

Sportief: Uithangbord van een competitie

Op voetbalvlak zal Messi wellicht het meest moeten inboeten. De prioriteit was een terugkeer naar Barcelona om nog één keer te schitteren in de Champions League, andere alternatieven waren sowieso een sportieve stap achteruit. Máár voetballen in de MLS is nog steeds aantrekkelijker dan in de Saudi Premier League, die toch nog een inhaalbeweging moet maken. Zowel sportief als op vlak van omkadering en uitstraling. Om Ronaldo aan het werk te zien moet je op zoek naar een louche livestream, maar Messi en co zal je straks kunnen bekijken via TV of een gerespecteerde rechtenhouder.