Genk-coach Vrancken likt de wonden: "Laatste twee minuten waren er te veel aan"

"De jongens krijgen nu een welverdiende vakantie. Het was een heel mooi jaar. Alleen de apotheose, die laatste twee minuten, was er te veel aan."

"Dat je dan nu nog op twee minuten van de titel staat, is toch een mooi moment. Ook voor de jongens, hoe hard ze ook gewerkt hebben. Het blijft natuurlijk een super grote ontgoocheling. Dat die bal dan nog slecht valt, dat is het enige verschil vandaag."

"Ik denk dat de drie ploegen allemaal een mooie kampioen zouden zijn. Ik wil Mark ook hartelijk proficiat wensen. Bij ons zijn de emoties er nog steeds. Dat is ook mooi. Als je kijkt naar de eerste training en de eerste speeldag, wat er allemaal gebeurd is en welke jongens er allemaal vertrokken zijn, ..."

McKenzie: "Dit is heel moeilijk"

Ook voor Mark McKenzie kwam die late 2-2 nog bijzonder hard aan. "Dit is heel moeilijk. We werkten zo hard voor ons doel. Dat je zo op enkele minuten van het einde ernaast grijpt, is voor iedereen wel moeilijk denk ik. Maar dat hoort bij het voetbal."

"We moeten nu rechtstaan en voort gaan. We hebben gevochten tot het einde. We kunnen hier nu over de details en de momenten praten, maar zo gaat het nu eenmaal soms."

Ook de 24-jarige Amerikaan keek met open mond naar de pegel van Toby Alderweireld. "Ik weet niet of hij dat ooit nog eens kan doen. Dit is nu de realiteit en hoort bij het proces. Nu moeten we het seizoen bekijken en zien wat er goed en slecht is gegaan. We moeten gewoon volgend seizoen sterker terugkomen."