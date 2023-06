Titelhoop is opnieuw aangewakkerd in Genk: "Ja, we zouden een verdiende kampioen zijn"

Hopen op Bayern-scenario

In voetbal kan alles, zo zagen we afgelopen weekend nog in de Bundesliga, waar Bayern op de slotspeeldag de titel nog uit de handen van Dortmund griste. Een scenario waar ze in Genk van dromen.



"We moeten niet te veel nadenken, maar je trekt je altijd op aan die scenario's", vertelt technisch directeur Dimitri De Condé. "We moeten gewoon de wedstrijd thuis winnen. Dat is onze enige opdracht."



Heeft de zege tegen Club een boost gegeven? "Absoluut. Het stond lang 1-1 in Brugge, maar die laatste twee doelpunten scoorden we op kwaliteit. Dat geeft weer hoop."



"We zitten nu in een andere situatie dan voor de play-offs. In het begin waren we favoriet, sinds vorig weekend niet meer. Of we nu de derde hond in het kegelspel zijn? Nee, want we spelen thuis in een kolkende arena, maar dat we niet de topfavoriet zijn, dat is ook duidelijk."