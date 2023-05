Titelstrijd wordt ongeziene thriller mét Racing Genk: Limburgers derde kandidaat na zege op Club Brugge

Het zijn niet de play-offs van Club Brugge. "Ik denk dat het alle kanten op kon gaan. Zeker na de rust waren we beter dan Genk, en we gaven eigenlijk ook geen al te grote kansen weg. Het gevoel dat ik al de hele play-offs heb, is dat je die matchen niet hoeft te verliezen", sakkerde Hans Vanaken.

De aanvoerder zelf draait met veertien goals wel een topseizoen. "Ik had liever bovenaan gestaan en maar twee doelpunten gemaakt. Persoonlijk is het leuk. Het betekent dat je toch iets goeds gedaan hebt dit seizoen. Maar als je als ploeg op dit moment voor niets meer kan spelen, is dat teleurstellend."

"Alles kan nog op de laatste speeldag. Ik denk dat ik dat in tien jaar eerste klasse nog niet heb meegemaakt. Wij gaan ons uiterste best doen tegen Union. Dat mag iedereen verwachten en daar staan we ook voor als Club Brugge", verzekerde Vanaken de concurrentie.