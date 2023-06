Ritchie De Laet looft de aartsrivaal: "Club Brugge heeft ons kampioen gemaakt, dank u!"

Voorlopig bleef het nog bij een rustig feestje in Genk. "We zitten in een uitstadion en willen niet provoceren. Even vieren met de fans en dan de bus op naar de Bosuil, daar gaan we eens zot doen."

"We wisten wat we zelf moesten doen, maar hebben uiteindelijk aan een punt toch nog genoeg", zo reageerde hij kort na affluiten.

"Goal van Alderweireld niet gezien"

"Dat is ook de sterkte van deze ploeg. We zijn een jong team met enkele ervaren rotten en de coach heeft dat perfect gespeeld. We hebben 2 dagen vrij gekregen en kwamen woensdag weer samen met de neuzen in dezelfde richting."

Vorige week zat iedereen bij Antwerp nog in zak en as.

"Ik heb het niet gezien. We volgden de wedstrijd vanuit de perstribune en moesten op tijd naar beneden komen. De politie hield ons in de tunnel een beetje weg van het veld, dus ik heb de goal gemist."

Van Bommel: "Het was een rollercoaster"

Voor Antwerp-coach Mark van Bommel is het zijn eerste landstitel als coach. De Nederlander was in eigen land na mislukte passages bij Wolfsburg en PSV links en rechts al wat afgeschreven, maar heeft nu zijn revanche beet.

"Het was een rollercoaster. Niet alleen vandaag, maar ook vorige week", reageerde Van Bommel na de wedstrijd. "Vorige zondag kregen we een ongelofelijke klap en dan is het moeilijk om de jongens en jezelf op te rapen."

"Vandaag volgde dan een heel aparte wedstrijd. Genk is kampioen als Toby die bal niet binnenschiet, zo dicht ligt het allemaal bij elkaar."

"De manier waarop wij gespeeld hebben na de 2-1 voor Genk, daar hebben wij op getraind. Na de 2-1 zakte Genk terug, dat deden wij vorige week ook. Dan is het over de streep trekken en wat geluk hebben."

"Dit is uitzonderlijk", vervolgde hij. "Het is pas de zevende keer dat er een dubbel is in België en Antwerp was al 66 jaar geen landskampioen meer geweest. En dan afsluiten op zo'n waanzinnige manier ... Op tien minuten tijd was iedereen kampioen. De rechtenhouder heeft een prima dag gehad", lachte de Nederlander.