Club Brugge doorbreekt zegereeks Antwerp en gooit titelstrijd wagenwijd open

Club Brugge - Antwerp in een notendop:

Rits en Janssen laten zeldzame kansen onbenut

Na een ontluisterende 0 op 9 in de Champions' Play-offs had Club Brugge wat recht te zetten. Jaremtsjoek werd door de blessure van Jutgla zowaar nog eens in de basis gedropt bij de thuisploeg, die enthousiast aan de wedstrijd begon.



Na nog geen kwartier leverde dat een grote kans op voor Rits. Pacho zat maar half bij een doorsteekpass van Vanaken en zo kwam Rits oog in oog met Butez, maar hij besloot op de doelman. Daarmee hadden we het beste van Club meteen gezien in een bijzonder povere eerste helft.



Ook Antwerp was onmondig en kwam maar één keer dicht bij een treffer. Na een heerlijk tikje van Stengs had Janssen alleen voor Mignolet de 0-1 aan zijn voet, maar hij besloot over.



Mignolet kon rustig genieten van de 600e wedstrijd in zijn carrière en ook Butez moest nauwelijks aan de bak komen. De doelman dook wel alert in de voeten van de doorgebroken Lang en liet zich niet verrassen op een flauwe kopbal van Jaremtsjoek.