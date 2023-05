Wouter Vrancken gelooft in titelkansen van Genk: "Zagen al paar keer vreemde wendingen"

"Het is misschien heel raar, maar vandaag ben ik extra trots. We hebben nog nooit een wedstrijd gewonnen waarin we niet goed waren. We zijn ook al veel punten verloren in matchen waar we beter waren. Dan mag het ook eens andersom zijn."

KRC Genk heeft zich opnieuw in de titelstrijd geknokt. "Daar was het om te doen vandaag", zegt Wouter Vrancken met de lach na de wedstrijd.

"Als we volgende week ons werk doen, net als vandaag, kunnen we onszelf niets verwijten", is assistkoning Mike Trésor van mening.

Al heeft Genk zijn lot nooit helemaal in eigen handen. Het moet hopen op een misstap van Union tegen Club Brugge, wil het de titel vieren na een zege tegen Antwerp.

"We moeten sowieso naar onszelf kijken", haalt Vrancken zijn schouders op. "We moeten vol in onze kansen geloven, vol aan de bak. We zijn nog steeds de underdog van de drie, dat zie je ook aan het klassement."

Maar toch is ook dat sprankeltje geloof aanwezig in het Genkse kamp: "We zagen al een paar keer dat er vreemde wendingen kunnen zijn..."