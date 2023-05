Woekerprijzen, "zotte verhalen" en het gesprek met een anonieme verkoper: de Antwerpse jacht op hét ticket

Zijn ze serieus of niet? Ook Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de Antwerpse supportersfederatie, kan het moeilijk inschatten: "Je ziet en leest de zotste bedragen, maar worden die kaartjes wel effectief verkocht? Sowieso vinden we het vanuit de federatie beschamend dat mensen het financiële boven het sportieve hoogtepunt zouden laten primeren."

Scroll door een Facebook-groep over Royal Antwerp FC en 9 kansen op 10 dat de inhoud van een bericht identiek is.

Een van de vele ticketverzoekjes in een Facebook-groep.

Vergeefse verzoekjes

"We zouden de Bosuil tien keer kunnen uitverkopen", valt binnen Antwerp te horen.

Feit is dus wel de belangstelling voor het historische duel enorm is, de vraag overstijgt het aanbod exponentieel.

Zonder het aanslepen van dat stadiondossier hadden we misschien 10.000 tickets meer kunnen verkopen.

Van Landeghem zucht eens diep: "Frustrerend. Je kijkt letterlijk op onvervuld potentieel. Zonder het aanslepen van dat stadiondossier hadden we misschien 10.000 tickets meer kunnen verkopen."

En dus zullen de ongelukkigen zondag met een wrang gevoel naar die ene lege zijde kijken. Want de oude sfeertribune 2, met 6.200 plaatsen, mag om veiligheidsredenen niet gebruikt worden.

Bod van 500 euro per ticket

En toch was er voor veel gegadigden lange tijd een sprankeltje hoop.

Op een populaire zoekertjessite was er namelijk één persoon die publiekelijk twee "gouden" tickets op overschot had voor dé match van de eeuw voor Antwerp.

Want waarom zou je in hemelsnaam verkopen?

Wij kregen de man in kwestie, die liever anoniem wil blijven, aan de lijn.

"Ik heb de kans om de wedstrijd in de business seats te volgen en heb dus mijn eigen abonnementen over. Eerst had ik ze voor 45 euro - de gewone ticketprijs - erop gezet, maar dan begonnen de biedingen te komen..."