Op zoek naar de kracht van de Bosuil, het "veelkoppige monster" dat Antwerp aan de titel moet helpen

Beroemd, berucht en straks het decor van de kampioenenmatch? Zondag zal de Antwerpse Bosuil tegen Union harder daveren dan ooit. Maar wat is de kracht van het mythische stadion? Vaste gasten Patrick Goots en Luk Wyns getuigen: "Hier heb je echt nog die Engelse sfeer."

Een ovale arena die overal meters ver van het veld lag, achter beide goals staantribunes die steil naar boven liepen en enkel daken aan de twee lange kanten van het stadion. Zo zag de Bosuil eruit bij de titelmatch in 1957, toen Antwerp voor het laatst kampioen van België werd. De inzet is zondag dezelfde, het decor heeft ondertussen een metamorfose ondergaan. Zo kreeg de Bosuil er onlangs nog een hypermoderne tribune bij. Toch zijn de werken aan het stadion nog steeds niet afgerond. Hoewel nog steeds maar drie tribunes open zijn, verwacht Antwerp-icoon Patrick Goots toch een gekkenhuis voor de match van zondag. "Het kan niet anders dan dat het een explosie wordt. De Bosuil zal bomvol zitten. Dan voel je als speler echt een extra steun in je rug", blikt hij vooruit.

Links: tribune 2, rechts: de gloednieuwe tribune 4. Die zit zondag bomvol met uitgelaten Antwerp-fans.

12+1 jaar

Dat in tribune 2 nog steeds geen fans binnen kunnen, stoort Goots wel een beetje. "Het is echt spijtig dat die leegstaat", vindt de voormalige Antwerp-spits. "Mark van Bommel heeft het nu al over de sfeer in het stadion. Hij heeft toch bij Milan, Barcelona en Bayern München gespeeld, dus dat wil wel wat zeggen." "Wacht maar tot tribunes twee en drie af zijn. Dat zal nóg meer decibels opleveren", weet Goots.

Het Antwerp-publiek is één groot, veelkoppig monster. Luk Wyns

Ook Antwerp-fan Luk Wyns kijkt uit naar een afgewerkt stadion. "In de loges heb je soms al dat speciale geluid, alsof je met een koptelefoon luistert naar het stadion", merkt de acteur. "Maar de beste sfeer heb je natuurlijk beneden tussen het gewone volk. De samenhang daar is onbeschrijflijk." Daar is ook steevast een enorme mix aan persoonlijkheden te vinden. Je hebt er enerzijds de "zwarte mannetjes", de harde kern die volgens Wyns cruciaal is voor de sfeer. "Zij hebben er na 12+1 jaar (Antwerp-fans gebruiken niet graag het cijfer 13, omdat dat verwijst naar het stamnummer van rivaal Beerschot, red.) voor gezorgd dat we konden terugkeren naar eerste klasse." "Hun spreekkoren en humor zijn onwaarschijnlijk. Antwerp-supporters kan je eigenlijk nooit te grazen nemen", zegt Wyns.

De "zwarte mannetjes" van Antwerp steken de Bosuil soms letterlijk in brand.

Dokwerker naast advocaat

In het Bosuilstadion vind je bijvoorbeeld ook een dokwerker naast een advocaat. Eén ding is zeker: iedereen roept er even luid.

"Ik ga zéker beneden kijken zondag", zegt Wyns dan ook meteen. "Een titelmatch moet je zien tussen je kameraden die helemaal uit de bol gaan, zich schor schreeuwen en janken als het moet."

Hij komt daarna ook nog met een sprekende vergelijking op de proppen om de sfeer op de Bosuil te beschrijven. "Het Antwerp-publiek wordt bij een match één groot, veelkoppig monster", stelt de scenarist en acteur.

Luk Wyns naast die andere Antwerp-superfan Tom Waes.

Zowel Goots als Wyns heeft het zelfs over een "Engelse sfeer" in het stadion. Goots sprak met enkele Jupiler Pro League-spelers en bij Extra Time over de ambiance op Antwerp. "Dan hoor je eigenlijk maar één ding", zegt hij. "Er is overal wel sfeer, maar het is nergens zoals op Antwerp of Standard."

De sfeer van op de Bosuil vind je zelfs in Engeland niet terug. Manuel Benson

Ook heel wat andere profvoetballers delen die mening. Manuel Benson gaf bijvoorbeeld vorige week nog aan dat de sfeer op de Bosuil met niets te vergelijken valt. "Zelfs in Engeland is er nergens zoveel sfeer als bij Antwerp", zei de speler die Antwerp voor Burnley ruilde in een interview. "Het is er soms echt vijandig."

Goots bevestigt dat het er inderdaad soms grimmig aan toegaat en verwijst naar de wedstrijd tegen Genk in de play-offs. "Na een paar minuten kreeg Paintsil het al aan de stok met Muja. Daarom werd hij de rest van de wedstrijd op de korrel genomen. Natuurlijk heeft dat een impact op het spel van een voetballer."



