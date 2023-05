Het laatste woord over de titelstrijd is nog lang niet gezegd, maar de beste kaarten zijn voorlopig dus wel voor Antwerp. De laatste dateert al van 1957. De 86-jarige Roger Leys heeft toen geen minuut gemist van het seizoen. Wij zijn hem gaan opzoeken. Je hoort ook Vic Mees, de grote ster van Antwerp in de jaren 50.