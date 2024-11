Terug van nooit echt weggeweest: Marc Overmars gaat na schorsing weer aan de slag bij Antwerp

Marc Overmars is terug van nooit echt helemaal weggeweest bij Antwerp.



De 51-jarige Nederlander moest in 2022 ondanks sportieve successen opstappen bij de Nederlandse topclub Ajax, na meerdere klachten van grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke medewerkers.

Hij tekende wat later bij Antwerp, dat mede dankzij zijn transferpolitiek landskampioen werd in 2022-2023.

Toen de klachten over zijn grensoverschrijdend gedrag even later tot een schorsing leidden in Nederland, hoopten Overmars en Antwerp dat die straf geen gevolgen zou hebben in ons land, maar de wereldvoetbalbond FIFA nam de schorsing uiteindelijk wereldwijd over.

Antwerp besliste om Overmars enkel voor de duur van zijn schorsing aan de kant te zetten. Er werd geen vervanger aangetrokken en zijn taken werden op papier tijdelijk overgenomen door CEO Sven Jaecques.

Intussen moest Overmars ook herstellen van een hartinfarct, dat blijvende schade aan zijn hart zou hebben veroorzaakt. Dat verhindert nu dus echter niet dat hij weer aan de slag gaat als technisch directeur.