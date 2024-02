Overmars onthult dat Ajax hem nog 2 keer probeerde terug te halen: "Maar heb het naar mijn zin bij Antwerp"

Ajax heeft Marc Overmars nooit écht losgelaten. Een reconstructie van de Nederlandse openbare omroep NOS gaf vandaag een unieke inkijk in zijn ontslag uit Amsterdam. Zo onthulde Overmars zelf dat Ajax hem nog twee keer probeerde terug te halen. Een keer toen hij al actief was bij Antwerp. "Maar ik wil hier blijven", klonk het in zijn getuigenis.