Veel geduld getoond, nu van goudwaarde voor jonge Duivels én Antwerp: Senne Lammens overschouwt zijn definitieve doorbraak

do 14 november 2024 07:16

Senne Lammens komt uit de jeugd van Brugge, hij stapte in de zomer van 2023 over naar de toenmalige landskampioen.

En of zijn geduld geloond heeft. Na enkele seizoenen in de wachtkamer ontpopt Senne Lammens (22) zich nu als een van de beste doelmannen in onze competitie. Straks hoopt hij met zijn topvorm de Belgische beloften ook naar het EK te loodsen. "Ik ben altijd in mezelf blijven geloven."

Sterkhouder in sneltempo.

En of het dit seizoen hard gaat voor Senne Lammens. Bij Antwerp hoort de jonge doelman wekelijks tot de uitblinkers en heeft hij een aanzienlijk aandeel in de knappe tweede plaats van de Great Old.

Zag u zijn knappe saves tegen Kortrijk dit weekend? Een zweefsprong voor rust, gevolgd door een fantastische reflex in de slotminuten. "Een echte puntenpakker met persoonlijkheid", klonk het unaniem aan de tafel van Extra Time. Ook beloftebondscoach Gill Swerts zal het graag gezien hebben. Is zijn selectie er door omstandigheden eentje geworden met heel wat vraagtekens dan heeft hij met Lammens toch al een betrouwbaar sluitstuk-in-vorm tussen de palen staan.

Leren van Mignolet en Butez

De Oost-Vlaming bevestigt dit seizoen het etiket van toptalent dat al jaren aan zijn naam kleeft.

Voor zijn grote doorbraak bij Antwerp speelde Lammens zich opvallend genoeg in het collectieve voetbalgeheugen met ... een doelpunt. In 2019 kopte het jeugdproduct van Club Brugge de U19 van blauw-zwart naar de volgende ronde in de Youth League tegen Real Madrid. Het blijven héérlijke beelden.

Nadien verdween Lammens voor een tijdje weer in de schaduw.



Hoewel niemand twijfelde aan het talent van Lammens - een betrouwbare keeper met uitstekende voeten - in Jan Breydel, zag de youngster zich gebarreerd door ene Simon Mignolet. Antwerp rook een opportuniteit en haalde de doelman op het einde van zijn contract transfervrij binnen. Al moest Lammens ook op de Bosuil opnieuw berusten in een rol als doublure door de onkreukbaarheid van Jean Butez, die langer dan verwacht op zijn troon bleef zitten door het uitblijven van een transfer.

Ik heb mezelf klaargestoomd tot wanneer mijn kans kwam. Senne Lammens

"Ik heb inderdaad al wat geduld moeten uitoefenen", lacht Lammens nu. "Maar ik ben altijd blijven geloven in mezelf. Bovendien heb ik in die periode ook veel kunnen leren van andere keepers, zoals Simon en Jean. Ik heb mezelf klaargestoomd tot wanneer mijn kans kwam." Die komt er een eerste keer (voor een langere periode) in de play-offs van vorig jaar door een blessure bij Butez.

"Al zat er toen wel iets minder druk op de ketel", kijkt Lammens terug. "Want we speelden toch niet meer voor de titel. Maar sowieso hebben die matchen deugd gedaan. Ik moest meteen presteren op een hoog niveau en had veel werk op te knappen. Daardoor kon ik mezelf aan iedereen tonen."

Van geen naar twee basisplaatsen

Het betekende meteen de definitieve lancering van de carrière van Lammens. Ondanks (alweer) een gemiste transfer van Butez bleef Lammens de eerste keuze bij Antwerp. En bij de nationale beloften is hij door de promotie van Maarten Vandevoordt naar de A-kern plots ook de nummer 1. Van geen enkele basisplaats naar een dubbele op een jaar tijd. "Hopelijk kan ik mijn vorm van bij Antwerp ook hier doortrekken", blikt Lammens vooruit. "Het zou mooi zijn om een deeltje bij te kunnen dragen aan een eventuele kwalificatie door de nul te houden. Sowieso hebben we genoeg talent om het te halen van Tsjechië. We willen deze unieke kans grijpen."

Je speelt tegen de allerbeste leeftijdsgenoten en krijgt een mooi podium om jezelf te laten zien. Senne Lammens

Zelfs als dat betekent dat het nu al lange seizoen van Lammens en co. deze zomer dan nog een verlengstuk krijgt. "Dan stel ik met plezier mijn vakantie nog wat uit", lacht Lammens. "Een groot toernooi meemaken met de nationale ploeg is altijd speciaal. Je speelt tegen de allerbeste leeftijdsgenoten en krijgt een mooi podium om jezelf te laten zien." Ongetwijfeld heeft Lammens daar nu geen kopbalgoals meer voor nodig.

