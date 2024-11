Zijn de beloften dan echt bijzaak? Hoe 'promoties' van Tedesco de EK-kansen van de jonge Duivels bemoeilijken

wo 13 november 2024 06:10

Kiezen is verliezen. Terwijl de Rode Duivels voor verplichte nummertjes in de Nations League staan, spelen de U21 straks matchen op leven en dood om naar het EK te gaan. Is het dan niet vreemd dat bondscoach Domenico Tedesco enkele sleutelspelers promoveert?

Wat een puzzelwerk is het geweest, zeg. Tot maandagavond laat was het wachten op een definitieve selectie van de Belgische beloften voor de allesbeslissende play-offduels voor het EK 2025 tegen Tsjechië. Mika Godts en Christiaan Ravych vielen geblesseerd uit. Terwijl Samuel Mbangula, Killian Sardella en Arthur Vermeeren promoveerden naar de Rode Duivels op vraag van Domenico Tedesco. Dat laatste deed bij enkele waarnemers toch de wenkbrauwen fronsen. Want zou het trio niet veel meer van waarde geweest zijn bij de U21? Tijdens de cruciale zege op Schotland was Sardella aanvoerder, Mbangula dé man die voor gevaar zorgde en Vermeeren - zelfs niet in topvorm - een kwaliteitsinjectie.

Tegen Tsjechië zouden ze dus bijzonder goed van pas gekomen zijn. Bovendien is een EK voor beloften halen - België slaagde er nog maar 4 keer in - toch een verrijking voor spelers en land? Daartegenover staat dat de Rode Duivels eigenlijk relatief zeker zijn van plaats 3 in hun Nations League-poule. Wellicht wacht Vermeeren en co. straks niet meer dan een bijrol tegen Italië en Israël.

Mbangula en Sardella promoveerden naar de A-ploeg.

Niemand onmisbaar

"De bondscoach kiest eieren voor zijn geld", ziet Wim De Coninck, die alle wedstrijden van de Belgische beloften volgt voor Proximus. "Een kwalificatie voor het EK bij de beloften is ver weg van zijn bed en zijn zorgen. Door de situatie die na het EK ontstaan is, voel je dat zijn prioriteit volledig bij de A-kern ligt. Jammer. Nochtans is zo'n eindronde halen - zelfs bij de beloften - écht een grote meerwaarde voor de carrière van een speler." Tegelijk toont De Coninck ook begrip voor de gedachtengang van de bondscoach. "Het is makkelijker om terug te grijpen naar spelers die toch al aanwezig zijn in Tubeke én nuttig kunnen zijn in de toekomst, dan een oudere speler te selecteren waar je eigenlijk niet meer op rekent."

Tijdens de vorige cyclus was er met Openda iemand die écht het verschil maakte. Nu heb je het gevoel dat iedereen relatief vervangbaar is. Wim De Coninck

Maar welke impact hebben alle verschuivingen nu precies op de kwalificatiekansen van onze beloften? Want van de 5 vervangers (Joël Schingtienne, Richie Sagrado, Ilay Camara, Kos Karetsas en Rein Van Helden) kwam alleen die laatste amper 7 minuutjes in actie tijdens de kwalificaties. Je kan dus bijna niet verwachten dat zij straks plots zullen opstaan. "Het grote geluk is dat er binnen deze selectie eigenlijk niemand onmisbaar was", merkte De Coninck tijdens de campagne. "In de vorige cyclus was er met Openda iemand die écht het verschil maakte. Nu heb je het gevoel dat iedereen relatief vervangbaar is - het komt veel meer vanuit het collectief onder Gill Swerts." "Alleen had je met Mbangula wel iemand die de voorbije twee matchen echt een uitblinker was. En voorin was het voor de bondscoach toch vaak zoeken naar iemand die acties en een goal kon maken. Hopelijk breekt zijn afwezigheid de Belgen straks dus niet zuur op. Nu zal het van mannen als Stroeykens, Steuckers en Olaigbe moeten komen." Sowieso verwacht de ex-doelman twee felbevochten confrontaties met Tsjechië. "Ik schat onze kansen op fiftyfifty. Tsjechië heeft toch kwaliteit lopen met jongens die actief zijn bij Slavia en Sparta Praag - allebei ploegen die het goed doen in Europa. Het belangrijkste wordt om achteraan alles goed gesloten te houden en dan 1 of 2 keer effectief toe te slaan voorin."