"Het is mentaal erg lastig": Hugo Siquet wil de Brugse bank bij Belgische beloften even vergeten

Naar de achtergrond verdwenen bij Club Brugge, maar Hugo Siquet blijft een vaste waarde bij de Belgische beloften. Deze interlandperiode wil de 22-jarige rechtsback even alle zorgen van zich afspelen in het tweeluik tegen Tsjechië. "Ik heb weinig teruggekregen voor mijn harde werk bij Club", bijt hij van zich af.

Hij had zijn overstap wellicht anders ingebeeld.

Hugo Siquet transfereerde deze zomer naar Club Brugge, maar verdween er sinds september helemaal uit beeld. Verder dan negentig minuten in de bekerwedstrijd tegen amateurclub Belisia Bilzen kwam de rechtsachter niet.

Toch blijft Siquet een vaste waarde bij de Belgische beloften, waar hij zich deze interlandperiode hoopt te herlanceren in de EK-barrageduels tegen Tsjechië.

"De situatie is moeilijk en op mentaal vlak is het erg lastig", was Siquet dinsdag op een persmoment in Tubeke eerlijk. "Ik probeer alles te geven voor de club en dat zal ik ook blijven doen tot het laatste moment, maar ik krijg er weinig voor in de plaats."

"Ik heb de juiste mentaliteit, probeer met veel maturiteit te reageren en op het moment dat ik mijn kans krijg, zal ik klaar zijn en ze grijpen. Nochtans vind ik dat ik tijdens de laatste wedstrijden enkele mooie dingen heb laten zien."