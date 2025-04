"Ik ben geen robot en kan geen wonderen verwachten": Remco Evenepoel wijt offday aan smalle winterbasis

kalender zo 27 april 2025 16:52

Een 59e plaats is uiteraard niet wat Remco Evenepoel vanochtend in gedachten had. Op La Redoute gaf de tweevoudige winnaar niet thuis, op de Roche-aux-Faucons vond hij zijn Waterloo en liet hij Luik-Bastenaken-Luik voor wat de koers was. "Ik moet dit gewoon accepteren", legde hij zich neer bij zijn anonieme La Doyenne.

In zijn eentje bolde hij over de finish. Niet om gevierd te worden als winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, maar wel ontgoocheld dat hij geen hoofdrol had kunnen vertolken in Luik-Bastenaken-Luik. "Ik had al gezegd dat jullie niet alles van mij mochten verwachten", legde Remco Evenepoel uit na een douche. "Ik ben geen robot. Iedereen heeft een hele winter gehad, ik heb nog maar anderhalve maand echt kunnen doortrainen." "In zulke koersen komt dat eruit. Neen, ik ben niet ziek. Het is zoals ik zei: het zal dag per dag zijn. Ik zal moeten afwachten hoe het gaat. Het zijn ook hele lange koersen van 6 uur. Dat moet je onderhouden." "Nogmaals: het is dag per dag. Van een goeie dag moet ik profiteren, een mindere dag moet ik accepteren. Ik moet gewoon rustig blijven werken."

Ik moet het gewoon accepteren. Ik kan geen wonderen verwachten. In het hedendaagse wielrennen train je heel hard om in topvorm te geraken. Dat is geen geheim. Remco Evenepoel

La Redoute was al een veeg teken. "Ik zat er heel ver, maar ik voelde dat het beste er niet meer zou uitkomen. Ginds is het een beetje positionering op benen en kracht." "Koersen als Luik liegen niet. Als je goed bent, zit je overal vooraan. Bij mij was het beste eraf in het laatste uur. Ik heb dat ook aangegeven in de auto en voor de ploeg was het geen verrassing dat het niet top was." Is dit dan een mentale klap? "Ik moet het gewoon accepteren. Ik kan geen wonderen verwachten. In het hedendaagse wielrennen train je heel hard om in topvorm te geraken. Dat is geen geheim." "Ik heb nog niet heel veel deftig kunnen trainen en dat is er nu uitgekomen. Ik voelde het misschien een beetje aankomen." "In het laatste uur voelden mijn benen heel zwaar aan en daar betaalde ik de tol voor. Ik koers vanaf dinsdag in Romandië en dat zal ik gebruiken om weer beter te worden."