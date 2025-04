VIDEO - De triomftocht van Tadej Pogacar, Remco Evenepoel zakt door het ijs. Dit was Luik-Bastenaken-Luik in 5 fases

Elke wielerliefhebber keek uit naar een duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in de laatste voorjaarsklassieker van 2025. Helaas kwam dat duel er niet. Bekijk hier hoe de kaarten geschud werden.

Een omvangrijke groep trekt naar La Redoute, waar de koers pas echt lijkt los te barsten. Weinig tot geen grote actie voordien. Van de voorspelde aanvallen in aanloop naar de Ardennenreus kwam niet veel in huis.

Bij het opdraaien zien we Tadej Pogacar fris vooraan zitten. Maar waar zit Remco Evenepoel? Vanuit de helikopter zien we zijn gouden helm pas halfverwege het peloton. Wat is er aan de hand? Een veeg voorteken.