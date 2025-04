Tadej Pogacar legt "test" op La Redoute uit: "Ik zag Remco niet in mijn buurt zitten en dat was een goeie motivatie"

Hoe sterk is de eenzame fietser? Tadej Pogacar (26) heeft ook in Luik-Bastenaken-Luik iedereen nog eens afgeschminkt. De Sloveen tekende zo voor een orgelpunt van een weergaloos voorjaar.

Hij kopieerde zijn tactiek van vorig jaar: aanvallen op La Redoute en rammen tot in Luik. "Neen, dat was nochtans niet het plan", vertelde Tadej Pogacar in het flashinterview na zijn overwinning.

"Maar het ging voordien al zo snel. Ik zag enkele ploegen die niet te veel manschappen meer hadden. Ik wilde mijn benen testen en wilde kijken of ik een gat had op de top."

"Daar zou ik beslissen of ik zou doorgaan en ik heb er ook doorgezet, want ik had zelf ook goeie benen. Ik kon het volhouden tot aan de finish."

Op La Redoute was Remco Evenepoel in geen velden of wegen te bespeuren. "Ik weet niet waar hij zat. Zijn ploeg controleerde eerst het peloton en zat voortdurend voorin."

"Daarna verdwenen ze collectief. Ik weet niet waarom ze dat deden. Ik dacht dat ze zich misschien wilden sparen voor La Redoute, maar ik zag hem niet in mijn buurt zitten en dat was een goeie motivatie om er aan te gaan."

"Het is geweldig dat ik zo het eerste deel van het seizoen kan afsluiten", rondde Pogacar af. "Het hele seizoen is tot nu toe perfect geweest. Ja, ik ben gelukkig. En blij dat ik naar huis kan gaan."