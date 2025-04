En dat is nummer 9: Tadej Pogacar blijft klimmen op de ranglijst van de monumenten

Zijn teller staat nu op 9. Tadej Pogacar (26) heeft weer een trede genomen op de ladder der monumenten. De Sloveen springt na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik naar een gedeelde derde plaats. Alleen Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck hebben in hun carrière meer monumenten gewonnen.

Er is er dus nog eentje bijgekomen. Tadej Pogacar heeft in Luik zijn voorjaar in stijl afgesloten.

De Sloveen nam dit voorjaar liefst 4 monumenten op zijn bord. In Milaan-Sanremo opende hij met een 3e plaats, 2 weken later was hij ongenaakbaar in de Ronde van Vlaanderen.

De daaropvolgende zondag botste hij in Parijs-Roubaix op Mathieu van der Poel, maar in Luik-Bastenaken-Luik stond hij vandaag dus weer op het hoogste schavotje.

Pogacar neemt zo weer afscheid van Van der Poel, die 8 monumenten op zijn erelijst telt.

De Sloveense veelvraat zit na deze lente aan 9 streepjes. Hij doet even goed als Costante Girardengo, Fausto Coppi en Sean Kelly.

Eddy Merckx (19) staat nog altijd op eenzame hoogte, Roger De Vlaeminck (11) komt steeds dichter.