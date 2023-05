Desillusie voor Antwerp, dat nog geen kampioen is: Union krijgt Bosuil met z'n tienen stil

Antwerp - Union in een notendop

Janssen doet Antwerp dromen

Union kon daar weinig of niks tegenover zetten. De betonnen verdediging van de Great Old gaf geen kans weg. Meer nog, de Unionisten mochten blij zijn dat Stengs na een foute bal van Moris over mikte.

Net toen de wedstrijd in zijn plooi leek te vallen, viel de goal. Bij Union hadden ze een overtreding op Lynen gezien, maar Antwerp mocht counteren met zijn Nederlandse connectie. Stengs bereikte Janssen, die met een instinctieve krul in de korte hoek Moris te grazen nam. De Bosuil ontplofte, want bij 1-0 was Antwerp virtueel kampioen.

Tien Unionisten vergallen titelfeest

Door het gelijkspel blijft Antwerp wel aan de leiding, maar de vraag is hoezeer deze namiddag nazindert. Op de slotspeeldag tegen Genk, dat ongetwijfeld bijzonder tevreden is met deze 1-1, mag Antwerp niet verliezen én moet het minstens even goed doen als Union tegen Club Brugge.

Die afwachtende houding kwam de thuisploeg duur te staan. Puertas maakte er met een afgeweken hobbelballetje tien minuten voor affluiten 1-1 van. De thuisfans verstomden. Antwerp moest plots vol aan de bak tegen een Union dat opnieuw moed had gevat. Avila bracht de Bosuil diep in de toegevoegde tijd dicht bij het delirium, maar Moris ranselde zijn botsende volley uit de winkelhaak.

Alderweireld: "Nog niks gebeurd"

"We staan nog bovenaan, dus er is niks gebeurd", suste Alderweireld. "We moeten nog naar Genk, dus even de koppen bij elkaar steken en ons opladen voor volgende week. Ik geloof er voor 100% in", klonk het zelfverzekerd.

Bij momenten was het hard tegen onzacht. "Natuurlijk. Dat hoort erbij in zo'n soort van finale. Je strijdt voor het hoogste, dan moet je je ziel geven."

"Union speelde compact. We moeten complimenten aan de tegenstander geven. Wij moesten misschien iets meer kwaliteit leveren en dat hebben we vandaag niet gedaan", bleef de veteraan niet blind voor de tekortkomingen van zijn eigen ploeg.

Toby Alderweireld was er met Antwerp héél dicht bij. "Ik denk dat we een heel ongelukkig doelpunt pakken. We stonden verdedigend heel goed, dan is dat zonde. Als je 1-0 voor staat, hink je een beetje op twee gedachten. Jammer genoeg konden we het niet afmaken."

Van der Heyden: "Een klein mirakel"

"Het is een dubbel gevoel", zei Siebe Van der Heyden na afloop. "Ik ben heel blij dat we die 1-1 nog maken. We hebben de hoop terug en hopelijk kunnen we het afmaken. Maar ik ben heel teleurgesteld door de blessure die ik heb opgelopen."

De verdediger van Union hield zijn schouder ook tijdens het interview nog vast. "Ik denk dat ik helemaal verkeerd val op mijn schouder. Ik heb de beelden nog niet gezien, maar het voelt alleszins niet goed. We zullen de foto's moeten afwachten."

"Antwerp is een geduldige ploeg die vaak de duels zoekt en lange ballen speelt", analyseerde Van der Heyden de match. "We kwamen niet echt in ons spel, maar we zijn blijven geloven en dat doelpuntje was verdiend."

"Het is een klein mirakel als je ziet wat er allemaal in ons nadeel is gebeurd. Maar we zijn mentaal zo sterk dat we dat kunnen opvangen, dat hebben we vandaag weer getoond." Volgende week volgt misschien de apotheose. Mét Van der Heyden? "Al moet ik twee spuiten krijgen. Als ik kan spelen, doe ik het."