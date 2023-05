Jokic wint episch duel met Davis: nieuwe "triple-double" loodst Nuggets voorbij Lakers in Game 1

Jokic kende een geweldige start en eindigde - gelukkig voor Denver - ook sterk: de Serviër kwam in een match in de match tegen Anthony Davis tot 34 punten, 21 rebounds en 14 assists. Davis ontbolsterde na een trage start en liet 40 punten en 10 rebounds optekenen.



Doe daar de 26 punten, 12 rebounds en 9 assists van LeBron James bij en je weet dat het er stevig aan toeging in de opener van de westelijke finale. Nochtans leek Denver in het 2e quarter op weg naar vlotte winst met liefst 21 punten voorsprong.



Na het derde quarter bedroeg de kloof nog 14 punten, maar 2 keer naderden de Lakers tot op 3 punten. Een tweede keer op 1'12" van het einde na 2 omgezette vrijworpen van James (129-126).



"Het duurde een helft eer we in de wedstrijd zaten", gaf James toe. "Ze startten furieus. Ik weet dat een match gewonnen wordt in 48 minuten. Maar zij zetten de toon in 24 minuten en wij moesten de volgende 24 minuten achtervolgen."



In het 4e quarter ging Hachimura steviger op Jokic verdedigen, maar die kon toch nog beslissend zijn op het eind: met 2 vrijworpen met 26 seconden op de klok maakte hij er 131-126 van. Op 10 seconden van het einde wierp de MVP van 2021 en 2022 nog een vrijworp binnen. Jokic had een goede luitenant aan Jamal Murray (31 ptn, 5 ass).