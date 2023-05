"Back in the series": Warriors winnen 2e duel tegen Lakers dankzij sterke Thompson

Duel 1 was twee dagen geleden een prooi voor Anthony Davis en zijn ploegmaats bij de Lakers, maar de Warriors zetten in de tweede match de puntjes op de i. Ze konden Davis dit keer in bedwang houden. Hij maakte maar 11 punten.

Vooral het tweede (41 punten) en derde quarter (43 punten) van de uittredende kampioen waren indrukwekkend. Bij de Warriors was Klay Thompson de topschutter met 30 punten in 31 minuten. Hij maakte 8 van zijn 11 driepunterpogingen af.

Ook Stephen Curry was goed voor 20 punten en 12 assists. "We zitten weer in deze play-offs", zei hij na de match. "Nu moeten we buitenshuis gaan winnen." Want inderdaad de volgende matchen worden in LA gespeeld.