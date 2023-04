Boston wipt Atlanta en treft nu Philadelphia in halve finales Oosten

Boston, dat vorig jaar de grote NBA-finale speelde en verloor van Golden State, had het niet onder de markt bij Atlanta. Het ging gelijk op: liefst 22 keer veranderde de voorsprong van kamp, 15 keer stond het gelijk. De laatste keer bij 113-113.



Op het eind liepen de Celtics, die in het 4e quarter van Game 5 een voorsprong van 13 punten weggaven, alsnog weg. Trae Young, die Atlanta in de serie hield, kwam tot 30 punten.



Na de verrassende exit van Milwaukee gisteren door de Miami Heat is Boston favoriet in het Oosten om de finale te halen. Philadelphia wacht nu, geen simpele opponent. Joel Embiid en James Harden zetten Brooklyn opzij met 4-0.