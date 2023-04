Golden State Warriors maken 2-2 gelijk tegen Sacramento in chaotisch einde

Stephen Curry stond er in de belangrijke 4e partij. Met 32 punten voerde hij de thuisploeg aan, hij kreeg steun van Klay Thompson (26 pnt) en Jordan Poole (22 ptn).



Maar op het eind werd Curry bijna nog de antiheld, hij miste 2 cruciale shots. De MVP van 2015 en 2016 miste op minder dan 1 minuut van het einde een driepunter bij 126-121.



Hij vroeg daarop een time-out, terwijl de Warriors er geen meer hadden, wat hem op een technische fout kwam te staan. Daarop kon Malik Monk met een vrijworp de achterstand tot 4 eenheden brengen.



De'Aaron Fox (38 ptn, 9 rbs) maakte er op 28 seconden van het einde een kloof van 1 punt van. Waarop Curry andermaal een schot miste. Gelukkig voor hem en Golden State miste Harrison Barnes (9 ptn) zijn poging voor de overwinning.



"Ik ga niet liegen, ik dacht dat dat de slimste keuze was", verklaarde Curry over zijn vraag voor een time-out. "Iedereen op de bank schudde nochtans het hoofd. Maar we hebben defensief gedaan wat we moesten doen in de laatste 10 seconden. We hebben ons terrein verdedigd en nu kijken we vooruit."



De volgende ontmoeting is woensdag in Sacramento, 2 dagen later staan we weer in San Francisco. Wie als eerste 4 keer wint, stoot door.