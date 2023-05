LA Lakers kunnen rekenen op beresterke Davis om bij Warriors te winnen in Game 1

Het valt op dat LeBron James het bij de Lakers niet langer alleen moet doen tegen Curry. King James (22 ptn, 11 rbs) kon rekenen op een beresterke Davis (30 ptn, 23 rbs, 5 ass, 4 blk) en Dennis Schröder (19 ptn), die de energie heeft om de nummer 30 overal op het veld te volgen. En doe daar nog D'Angelo Russell (19 ptn) bij. Zij nemen de druk weg op het spel van James, die ook volop in hen gelooft. Het is het beeld van de new-look Lakers, die in de slotminuten de 14-0-eindspurt van de Warriors weerstonden. Op 1'38" maakte Curry met zijn 6e driepunter 112-112 gelijk. Curry raakte pas in het 4e quarter uit de greep van de Lakers met 14 van zijn 27 punten. Het was niet erop en erover voor Curry, daarvoor stond Davis in de weg. Russell en Schröder maakten het af voor de bezoekers. Donderdag staat de tweede partij in de halve finale van de Western Conference op het menu, ook in San Francisco.

Brunson brengt New York langs Miami

In de tweede match van de avond bracht New York de serie op 1-1, de Knicks klopten moeizaam de Miami Heat (111-105), hoewel die laatsten Jimmy Butler miste. De ster was niet tijdig hersteld van zijn enkelverzwikking 48 uur eerder in Game 1.



Jalen Brunson was met 30 punten de boeman van de Heat. Pas in de laatste 3 minuten konden de New Yorkse fans een beetje opgelucht ademhalen, toen Brunson zijn 6e driepunter binnenwierp, gevolgd door een floater (101-96). Josh Hart maakte 7 van zijn 14 punten in de laatste 98 seconden.



Miami vocht voor wat het waard was met mannen van de tweede lijn als Gabe Vincent (21 ptn) en Caleb Martin (22 ptn).